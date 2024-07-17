Актёр из "Солнцепёка" умер после репетиции в театре
Актёр из "Солнцепёка" Игорь Лучихин умер в возрасте 62 лет
Актёр Игорь Лучихин умер на 63-м году жизни. Фото © VK / Драматический театр им. Бориса Лавренёва
Российский актёр Игорь Лучихин, принимавший участие в съёмках фильмов "Солнцепёк" (2021) и "Дорога к дому" (2022), умер в Севастополе после репетиции спектакля. Артисту было 62 года. О печальном известии сообщили в Драматическом театре имени Бориса Лавренёва Черноморского флота.
"С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актёра нашего театра Игоря Лучихина. Ещё вчера утром он отработал репетицию и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало. Выражаем соболезнование родным и близким Игоря Викторовича. Теперь он — часть нашей театральной истории. Вечная память", — пишут коллеги артиста по сцене.
О причине смерти Лучихина представители театра не сообщили.
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