Актёр из "Солнцепёка" умер после репетиции в театре

Российский актёр Игорь Лучихин, принимавший участие в съёмках фильмов "Солнцепёк" (2021) и "Дорога к дому" (2022), умер в Севастополе после репетиции спектакля. Артисту было 62 года. О печальном известии сообщили в Драматическом театре имени Бориса Лавренёва Черноморского флота.

"С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актёра нашего театра Игоря Лучихина. Ещё вчера утром он отработал репетицию и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало. Выражаем соболезнование родным и близким Игоря Викторовича. Теперь он — часть нашей театральной истории. Вечная память", — пишут коллеги артиста по сцене.

О причине смерти Лучихина представители театра не сообщили.