Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 06:50

Актёр из "Солнцепёка" умер после репетиции в театре

Актёр из "Солнцепёка" Игорь Лучихин умер в возрасте 62 лет

Актёр Игорь Лучихин умер на 63-м году жизни. Фото © VK / Драматический театр им. Бориса Лавренёва

Актёр Игорь Лучихин умер на 63-м году жизни. Фото © VK / Драматический театр им. Бориса Лавренёва

Российский актёр Игорь Лучихин, принимавший участие в съёмках фильмов "Солнцепёк" (2021) и "Дорога к дому" (2022), умер в Севастополе после репетиции спектакля. Артисту было 62 года. О печальном известии сообщили в Драматическом театре имени Бориса Лавренёва Черноморского флота.

"С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актёра нашего театра Игоря Лучихина. Ещё вчера утром он отработал репетицию и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало. Выражаем соболезнование родным и близким Игоря Викторовича. Теперь он — часть нашей театральной истории. Вечная память", пишут коллеги артиста по сцене.

О причине смерти Лучихина представители театра не сообщили.

Умер музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий
Умер музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий

Ранее в возрасте 53 лет скончалась актриса Шеннен Доэрти, известная своими ролями в сериалах "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210". Она долгие годы боролась с онкологическим заболеванием.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров