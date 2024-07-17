64-летнего задержанного нашли мёртвым в отделе полиции в Петербурге
Mash: В отделе полиции Петербурга нашли тело мужчины, задержанного за наркотики
Найденный мёртвым в отделе полиции мужчина. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В 12-м отделе полиции по Фрунзенскому району Петербурга нашли мёртвым 64-летнего мужчину. Mash на Мойке пишет, что он оказался там из-за употребления наркотиков.
После задержания мужчину посадили в камеру, в которой позже и обнаружили его тело. Осматривавший труп судмедэксперт не заметил никаких внешних повреждений. Полицейские начали просмотр записей с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, что именно произошло. Предварительная версия гибели мужчины — передозировка веществами.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, который произошёл в Екатеринбурге. Труп мужчины обнаружили во дворе многоэтажки по улице Патриса Лумумбы. Первичный осмотр тоже не выявил каких-либо признаков повреждений, тело передали на анализ судмедэкспертам.