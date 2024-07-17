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17 июля, 07:17

64-летнего задержанного нашли мёртвым в отделе полиции в Петербурге

Mash: В отделе полиции Петербурга нашли тело мужчины, задержанного за наркотики

Найденный мёртвым в отделе полиции мужчина. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Найденный мёртвым в отделе полиции мужчина. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В 12-м отделе полиции по Фрунзенскому району Петербурга нашли мёртвым 64-летнего мужчину. Mash на Мойке пишет, что он оказался там из-за употребления наркотиков.

После задержания мужчину посадили в камеру, в которой позже и обнаружили его тело. Осматривавший труп судмедэксперт не заметил никаких внешних повреждений. Полицейские начали просмотр записей с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, что именно произошло. Предварительная версия гибели мужчины — передозировка веществами.

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Воспитатели детского сада под Петербургом обнаружили труп в служебном туалете

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, который произошёл в Екатеринбурге. Труп мужчины обнаружили во дворе многоэтажки по улице Патриса Лумумбы. Первичный осмотр тоже не выявил каких-либо признаков повреждений, тело передали на анализ судмедэкспертам.

Юрий Лысенко
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