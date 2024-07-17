64-летнего задержанного нашли мёртвым в отделе полиции в Петербурге

В 12-м отделе полиции по Фрунзенскому району Петербурга нашли мёртвым 64-летнего мужчину. Mash на Мойке пишет, что он оказался там из-за употребления наркотиков.

После задержания мужчину посадили в камеру, в которой позже и обнаружили его тело. Осматривавший труп судмедэксперт не заметил никаких внешних повреждений. Полицейские начали просмотр записей с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, что именно произошло. Предварительная версия гибели мужчины — передозировка веществами.