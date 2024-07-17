Bloomberg узнал детали грядущего обмена пленными между Россией и Украиной

Украина и Россия готовят новый обмен военнопленными, посредником в котором выступят Объединённые Арабские Эмираты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

Агентство утверждает, что обе стороны планируют освободить по 90 человек. Это уже шестой обмен с начала года при посредничестве Эмиратов. По сведениям журналистов, всё пройдёт сегодня, 17 июля.