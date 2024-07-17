Bloomberg узнал детали грядущего обмена пленными между Россией и Украиной
Bloomberg: Россия и Украина собираются обменять 180 военнопленных 17 июля
Украина и Россия готовят новый обмен военнопленными, посредником в котором выступят Объединённые Арабские Эмираты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.
Агентство утверждает, что обе стороны планируют освободить по 90 человек. Это уже шестой обмен с начала года при посредничестве Эмиратов. По сведениям журналистов, всё пройдёт сегодня, 17 июля.
Напомним, что предыдущий обмен пленными с Украиной 90 на 90 состоялся 25 июня. В нём также выступили в качестве гуманитарного посредника Объединённые Арабские Эмираты.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ