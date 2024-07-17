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17 июля, 07:15

Bloomberg узнал детали грядущего обмена пленными между Россией и Украиной

Bloomberg: Россия и Украина собираются обменять 180 военнопленных 17 июля

Украина и Россия готовят новый обмен военнопленными, посредником в котором выступят Объединённые Арабские Эмираты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

Агентство утверждает, что обе стороны планируют освободить по 90 человек. Это уже шестой обмен с начала года при посредничестве Эмиратов. По сведениям журналистов, всё пройдёт сегодня, 17 июля.

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Напомним, что предыдущий обмен пленными с Украиной 90 на 90 состоялся 25 июня. В нём также выступили в качестве гуманитарного посредника Объединённые Арабские Эмираты.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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