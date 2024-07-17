Страны Балтии уличили в корыстном стремлении оставить ЕС без российской рыбы

Балтийские страны обвиняют РФ в незаконном рыбном промысле с целью добиться конкурентного преимущества и лишить российского улова потребителей в Европе, что грозит дефицитом этого товара и повышением цен на него в ЕС. Об этом предупредил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жёстко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый — Прим. Life.ru) жёстко пресекается, а все уловы контролируются, так что заявление о том, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательны и сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".

Президент ВАРПЭ добавил, что под видом озабоченности за сохранением промысловых запасов конкуренты пытаются добиться преимущества в ловле рыбы и для этого делают акцент на якобы незаконном промысле. На деле же единственное что их беспокоит — прибыль собственных предприятий, которые могут основательно разбогатеть от потенциального скачка цен на рыбу в Евросоюзе из-за дефицита. У европейских переработчиков уже хватает сложностей с сырьём и ростом цен после введённых ограничений на российские треску и минтай, что говорит о шаткости баланса спроса и предложения на рынках ЕС и плохо сказывается на возможности рядовых граждан покупать рыбу, подытожил Зверев.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Швеция винят РФ в том, что она якобы ловит треску, сельдь и кильку в Балтийском море во время действия запретов, соблюдаемых всеми остальными странами. За обвинениями последовало обращение к Евросовету и Еврокомиссии с требованием принять меры.