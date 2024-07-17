Бдительный сибиряк дал наводку на педофила, но задержали его только со второго раза
СК: Задержан педофил, домогавшийся детей в посёлке Садовый под Новосибирском
В городе Обь задержали педофила, который подозревается в "преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних". Как сообщили в Telegram-канале пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, злоумышленник совершил страшное 14 июля, находясь у себя в квартире.
Больше информации оказалось у местных СМИ. По данным издания "Сиб.фм", извращенец заманил к себе в логово двух мальчишек 5 и 7-летнего возраста, и ублажал себя на их глаза. Более того, по данным журналистов, педофила задерживают уже во второй раз. Сначала его якобы допросили после наводки одного из местных жителей, который видео, как подозрительный тип упрашивает о чём-то двух детей под балконом. Тот самый свидетель утверждает, что в первый раз извращенца отпустили спустя несколько часов после задержания, но СК никак не комментирует эту информацию.
Фото предполагаемого педофила из Новосибирской области. Источник © "Сиб.фм"
"Следователями СК фигурант по делу задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения", — информирует пресс-служба ведомства.
А ранее в подмосковном Красноармейске задержали педофила, пытавшегося изнасиловать школьника. 12-летний мальчик один купался на реке Воре, в какой-то момент к нему подошёл 42-летний разнорабочий и предложил посмотреть на "красивые виды" из ближайших кустов.
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