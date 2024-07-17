Бдительный сибиряк дал наводку на педофила, но задержали его только со второго раза

Больше информации оказалось у местных СМИ. По данным издания "Сиб.фм", извращенец заманил к себе в логово двух мальчишек 5 и 7-летнего возраста, и ублажал себя на их глаза. Более того, по данным журналистов, педофила задерживают уже во второй раз. Сначала его якобы допросили после наводки одного из местных жителей, который видео, как подозрительный тип упрашивает о чём-то двух детей под балконом. Тот самый свидетель утверждает, что в первый раз извращенца отпустили спустя несколько часов после задержания, но СК никак не комментирует эту информацию.