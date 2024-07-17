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17 июля, 08:49

Сердобольная россиянка пригрела ядовитую гадюку, но в ответ получила неблагодарный "кусь"

Жительница Подмосковья хотела спасти гадюку, но получила укус

Жительница подмосковного Пушкина решила спасти "заблудившуюся" в городе гадюку и понесла её на руках в лес, но в итоге получила от рептилии ядовитый укус. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 43-летняя женщина заметила мирно лежащую змею на заправке, рядом с машиной. Сердобольная россиянка решила, что несчастная рептилия заплутала и без её помощи никак не выживет, поэтому храбро взяла гадюку на руки. Но шокированная змея цапнула "помощницу" между большим и указательным пальцем.

В тяжёлом состоянии женщину доставили в Пушкинскую больницу, где её спасли реаниматологи. Однако если медлить после укуса ядовитой змеи, исход может быть летальным.

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А в Индии мужчина решил разобраться со змеёй менее гуманными методами. Пресмыкающееся заползло в лагерь и укусило его. Мужчина разозлился, подцепил змею палкой и отомстил ей, искусав в ответ.

Обложка ©

Freepik.com/kuritafsheen77

Александра Вишнякова
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