На Украине снова ужесточили правила выезда мужчин за границу
Мужчин 18-60 лет перестали выпускать с Украины без военно-учётных документов
Теперь украинские пограничники будут отказывать мужчинам в возрасте 18-60 лет в выезде за границу, если у тех при себе не будет военного-учётных документов. Выпускать не будут даже тех, у кого для этого есть основания, информирует Госпогранслужба Незалежной.
"В военно-учётных документах мужчин, имеющих право на пересечение границы через отсрочку от призыва или исключение из военного учёта по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или справка по форме, определённой в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу при мобилизации, на особый период", — пояснили в ведомстве.
Предъявить документ разрешается в любом формате — в виде книжки, временного удостоверения военнообязанного или электронного документа.
Для украинцев, не готовых воевать за интересы киевского режима, одним из немногих способов выезда из страны оставалось пересечение реки Тиса в Закарпатской области. Впрочем, недавно украинские власти обнесли её забором с колючей проволокой, чтобы никто не смог сбежать от мобилизационной машины Зеленского.
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