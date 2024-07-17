На Украине снова ужесточили правила выезда мужчин за границу

Теперь украинские пограничники будут отказывать мужчинам в возрасте 18-60 лет в выезде за границу, если у тех при себе не будет военного-учётных документов. Выпускать не будут даже тех, у кого для этого есть основания, информирует Госпогранслужба Незалежной.

"В военно-учётных документах мужчин, имеющих право на пересечение границы через отсрочку от призыва или исключение из военного учёта по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или справка по форме, определённой в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу при мобилизации, на особый период", — пояснили в ведомстве.

Предъявить документ разрешается в любом формате — в виде книжки, временного удостоверения военнообязанного или электронного документа.