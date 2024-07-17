Думали — снаряд: Фотосессия "с огоньком" в "Москве-Сити" едва не стоила жизни двум девушкам
SHOT: Две девушки пострадали от запуска металлических петард в "Москве-Сити"
В Москве в двух девушек попала металлическая петарда, которую запустили во время съёмок в "Москве-Сити". Её осколки пробили остекление торгового центра "Афимолл", а блогерши, которые были за это ответственны, скрылись с места происшествия, пишет SHOT.
Фрагменты петард, едва не покалечившие сотрудниц "Афимолла". Фотография © SHOT
По информации телеграм-канала, обе пострадавшие — работницы одного из магазинов в "Афимолле". 15 июля они вышли на улицу, когда рядом проходила съёмка фотосессии, "изюминкой" которой стали петарды. Увы, техника безопасности не была соблюдена на должном уровне и две петарды вместо вертикального взлёта отправились в горизонтальный: одна попала в девушек, другая — в сам ТЦ.
Последствия попадания осколков металлических петард в "Афимолл". Фотография © SHOT
Одна из пострадавших рассказала SHOT, что врачи прибывшей скорой сначала посчитали, будто в девушек попал снаряд, а уже в полиции выяснили, что это последствия прилёта петард. Собеседница телеграм-канала добавила, что успела нагнуться, когда увидела свет и только это сохранило её лицо в целости. Итоги печальные: у одной обожжена шея и сгорели волосы, плюсом к этому рана на спине, у второй сильно ушиблена рука.
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