В Кремле успокоили напуганного Дуду после прогноза о падении Украины
Песков: Кремль не согласен с Дудой, что победа РФ в СВО повлечёт войну с НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В Кремле не согласны с мнением президента Польши Анджея Дуды о том, что падение Украины может приблизить войну РФ с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.
"Нет, мы не разделяем такие прогнозы", — успокоил польского президента представитель Кремля.
Напомним, Анджей Дуда в интервью выразил опасения в том, что победа России в противостоянии с киевским режимом повлечёт за собой войну с НАТО. При этом, по его словам, альянс уже готовится к боевым действиям против Российской армии.