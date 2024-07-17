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17 июля, 10:33

В Кремле успокоили напуганного Дуду после прогноза о падении Украины

Песков: Кремль не согласен с Дудой, что победа РФ в СВО повлечёт войну с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

В Кремле не согласны с мнением президента Польши Анджея Дуды о том, что падение Украины может приблизить войну РФ с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

"Нет, мы не разделяем такие прогнозы", — успокоил польского президента представитель Кремля.

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Напомним, Анджей Дуда в интервью выразил опасения в том, что победа России в противостоянии с киевским режимом повлечёт за собой войну с НАТО. При этом, по его словам, альянс уже готовится к боевым действиям против Российской армии.

Александр Юнашев
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