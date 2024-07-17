В Кремле успокоили напуганного Дуду после прогноза о падении Украины

В Кремле не согласны с мнением президента Польши Анджея Дуды о том, что падение Украины может приблизить войну РФ с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

"Нет, мы не разделяем такие прогнозы", — успокоил польского президента представитель Кремля.