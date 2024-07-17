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17 июля, 07:00

Дуда сделал дерзкое заявление о России и выдал подготовку НАТО к войне

Дуда: Победа России в украинском конфликте может обернуться войной с НАТО

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Verconer

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Verconer

Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, за этим может последовать война с блоком НАТО, где уже начали подготовку к боевым действия против ВС РФ. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда.

"Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка... НАТО — это оборонный союз, но древняя мудрость гласит: "Хочешь мира? Готовься к войне", сказал глава Польши изданию Wirtualna Polska.

Он считает, что альянс должен стать настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать.

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Напомним, что в апреле нынешнего года Анджей Дуда говорил, что не видит реальных рисков войны с Россией, но, видимо, за это время что-то существенно изменилось. Кстати, в конце июня президент Польши издал указ, позволяющий военным из Штатов, Канады и Великобритании находиться в Польше до конца 2024 года. Если верить заявлениям американского посла в Варшаве, то всего в стране находятся более 10 тысяч военнослужащих США. Их количество было увеличено вдвое в 2022 году, а в 2023-м им дали разрешение на создание первого постоянного военного гарнизона.

Юрий Лысенко
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