Дуда сделал дерзкое заявление о России и выдал подготовку НАТО к войне

Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, за этим может последовать война с блоком НАТО, где уже начали подготовку к боевым действия против ВС РФ. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда.

"Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка... НАТО — это оборонный союз, но древняя мудрость гласит: "Хочешь мира? Готовься к войне", — сказал глава Польши изданию Wirtualna Polska.