Дуда сделал дерзкое заявление о России и выдал подготовку НАТО к войне
Дуда: Победа России в украинском конфликте может обернуться войной с НАТО
Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Verconer
Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, за этим может последовать война с блоком НАТО, где уже начали подготовку к боевым действия против ВС РФ. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда.
"Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка... НАТО — это оборонный союз, но древняя мудрость гласит: "Хочешь мира? Готовься к войне", — сказал глава Польши изданию Wirtualna Polska.
Он считает, что альянс должен стать настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать.
Напомним, что в апреле нынешнего года Анджей Дуда говорил, что не видит реальных рисков войны с Россией, но, видимо, за это время что-то существенно изменилось. Кстати, в конце июня президент Польши издал указ, позволяющий военным из Штатов, Канады и Великобритании находиться в Польше до конца 2024 года. Если верить заявлениям американского посла в Варшаве, то всего в стране находятся более 10 тысяч военнослужащих США. Их количество было увеличено вдвое в 2022 году, а в 2023-м им дали разрешение на создание первого постоянного военного гарнизона.