Кремль оценил заявление Трампа о хороших отношениях с Путиным
Песков: Тема России в ходе предвыборной кампании США всегда на повестке дня
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Осаке в 2019 году. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель
Тема России традиционно является неотъемлемой частью избирательной кампании в США в последние годы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах", — сказал он, комментируя слова Дональда Трампа об отношениях с российским лидером.
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным. Лидеры поддерживали диалог и не стремились к конфронтации, добавил экс-глава Белого дома.