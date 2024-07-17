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17 июля, 10:31

Кремль оценил заявление Трампа о хороших отношениях с Путиным

Песков: Тема России в ходе предвыборной кампании США всегда на повестке дня

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Осаке в 2019 году. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Осаке в 2019 году. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель

Тема России традиционно является неотъемлемой частью избирательной кампании в США в последние годы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах", — сказал он, комментируя слова Дональда Трампа об отношениях с российским лидером.

Кремль поддержал планы Трампа отменить введённые им же санкции против России
Кремль поддержал планы Трампа отменить введённые им же санкции против России

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным. Лидеры поддерживали диалог и не стремились к конфронтации, добавил экс-глава Белого дома.

Александр Юнашев
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