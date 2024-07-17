Кремль оценил заявление Трампа о хороших отношениях с Путиным

Тема России традиционно является неотъемлемой частью избирательной кампании в США в последние годы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах", — сказал он, комментируя слова Дональда Трампа об отношениях с российским лидером.