Склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии был поражён российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны от 17 июля. Где именно попадание пришлось в цель, не уточняется. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок.

Ранее командир "Ахмата" Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится до конца года. А ещё сообщалось, что ВС России освободили село Урожайное в ДНР. Сейчас наши военные осуществляют зачистку населённого пункта, а также проводят его разминирование.