Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 10:41

В зоне СВО поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии был поражён российскими военными в зоне СВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны от 17 июля. Где именно попадание пришлось в цель, не уточняется. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок.

Ранее командир "Ахмата" Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится до конца года. А ещё сообщалось, что ВС России освободили село Урожайное в ДНР. Сейчас наши военные осуществляют зачистку населённого пункта, а также проводят его разминирование.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ/AP

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров