Всё не так просто: Политолог нащупал двойное дно в сладких сказках Трампа об отмене санкций

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о планах снятия антироссийских санкций в случае прихода к власти является попыткой прощупать почву. Такую трактовку озвучил в беседе с Life.ru политолог Дмитрий Еловский. По его словам, команда Трампа такими вбросами пытается оценить, насколько американцы в действительности устали от конфликта на Украине и готовы ли они поддержать нормализацию отношений с Россией.

Важно, что сами опросы, которые проводят американские компании, показывают, что больше половины граждан США якобы поддерживают Украину. Видимо, Трамп считает, что эти данные, мягко говоря, рисованные, верить им нельзя и нужно прощупать реальную ситуацию.

С другой стороны, это приглашение России к диалогу. Ведь Трамп в основу своей политики ставит сдерживание Китая и защиту лидерских позиций США. В этой парадигме союз России и Китая опасен для Штатов, а значит, рассуждает Трамп, отношения между двумя странами нужно охладить. Он вкидывает идею, мол, "Россия, давайте вы остановите боевые действия на Украине, а мы снимем с вас часть санкций". Если это сработает, дальше можно уже будет "отрывать" Россию от Китая, вбивать между ними клинья, полагают в Вашингтоне Политолог Дмитрий Еловский

Собеседник Life.ru обратил внимание на то, как сильно слова Трампа подсвечивают высокомерие американских элит. То есть республиканцы, считающие свою страну "светочем западной цивилизации", полагают, что русских "достаточно поманить пальцем" — и они, как те же украинцы и европейцы, упадут на колени от восторга просто за возможность выполнить волю "лидера самой могущественной страны в мире".

"Как и другие американские лидеры, Трамп, похоже, так и не понял, что всё изменилось", — констатировал собеседник Life.ru.