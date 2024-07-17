На британском самолёте Grob G120TP-A Prefect T1 натовские инструкторы обучают украинских пилотов. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru, комментируя полёт воздушного судна ВВС Великобритании над Харьковской областью.

"Очевидно, если самолёт учебный, то на нём учатся летать украинские пилоты. Ясно, что можно тренироваться месяцами на тренажёре где-нибудь в США, но это никогда не даст настоящего ощущения полёта, умения чувствовать машину", — заявил он.

Первоначально предполагалось, что за штурвалы натовских истребителей сядут натовские же лётчики, но, видимо, их руководство посчитало это слишком опасным для собственных граждан. И в качестве пушечного мяса будут привычно использовать украинцев, которых западным структурам совершенно не жаль. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв

По его словам, в результате таких учений вряд ли удастся получить настоящих асов, а при посредственных навыках управления украинские пилоты просто обречены на смерть. Он отметил, что российские ВКС уже несколько лет господствуют в небе над Украиной и за это время получили такой боевой опыт, что любому натовскому инструктору и не снилось.