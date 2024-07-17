Джек Блэк отменил тур своей группы после скандала из-за шутки про "недобитого" Трампа

Американский актёр кино и озвучки, комедиант и музыкант Джек Блэк собирался вместе со своей сатирической рок-группой поехать в тур, но потом один из её участников, Кайл Гэсс, неудачно пошутил на тему покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Его слова спровоцировали крайне негативную реакцию, из-за чего лидер коллектива отменил весь тур. Об этом сообщает телеканал CNN.

Кайл Гэсс шутит про Трампа. Видео © TikTok / mtothen4

На выступлении группы в Сиднее в рамках тура Блэк прямо на сцене принёс Гэссу торт, чтобы тот загадал желание на свой день рождения. Музыкант ответил: "В следующий раз не промахнись мимо Трампа". Шутка "не зашла", а Блэк позже решил перестраховаться и отменил оставшиеся концерты в рамках тура своей группы Tenacious D.

По данным телеканала, некоторые пользователи соцсетей не оскорбились такой шуткой, однако австралийский сенатор Ральф Бабет опубликовал у себя в соцсети Х пост с призывом немедленно депортировать всех участников коллектива, назвав фразу Гэсса "отвратительной и неприемлемой".