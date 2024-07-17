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17 июля, 12:07

Джек Блэк отменил тур своей группы после скандала из-за шутки про "недобитого" Трампа

Джек Блэк отменил тур группы Tenacious D из-за шутки про покушение на Трампа

Джек Блэк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jackblack

Джек Блэк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jackblack

Американский актёр кино и озвучки, комедиант и музыкант Джек Блэк собирался вместе со своей сатирической рок-группой поехать в тур, но потом один из её участников, Кайл Гэсс, неудачно пошутил на тему покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Его слова спровоцировали крайне негативную реакцию, из-за чего лидер коллектива отменил весь тур. Об этом сообщает телеканал CNN.

Кайл Гэсс шутит про Трампа. Видео © TikTok / mtothen4

На выступлении группы в Сиднее в рамках тура Блэк прямо на сцене принёс Гэссу торт, чтобы тот загадал желание на свой день рождения. Музыкант ответил: "В следующий раз не промахнись мимо Трампа". Шутка "не зашла", а Блэк позже решил перестраховаться и отменил оставшиеся концерты в рамках тура своей группы Tenacious D.

По данным телеканала, некоторые пользователи соцсетей не оскорбились такой шуткой, однако австралийский сенатор Ральф Бабет опубликовал у себя в соцсети Х пост с призывом немедленно депортировать всех участников коллектива, назвав фразу Гэсса "отвратительной и неприемлемой".

Джек Блэк позже рассказал CNN, что был "ошарашен" словами партнёра по группе и ни в коем случае не одобряет актов политического насилия. Гэсс, в свою очередь, извинился за шутку, назвав её "ужасной ошибкой".

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Напомним, что покушение на Дональда Трампа произошло во время митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля прошла мимо головы политика, задев лишь его ухо. Дмитрий Песков заявил, что попытка убийства является следствием атмосферы, созданной правлением Джо Байдена в стране, которая привыкла решать все вопросы с позиции силы.

Владимир Озеров
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