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17 июля, 11:54

Подкрепление ВСУ с новыми БМП сгинуло в российском "огненном шторме", не успев вступить в бой

Подполье: Армия РФ нанесла удары по прибывшим в Запорожье подкреплениям ВСУ

Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ, переброшенным в Запорожскую область в качестве подкрепления терпящим поражение украинским бригадам. Прилёты фиксировались в городе Орехов, селе Марфополе и Гуляйполе, сообщает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"Город Орехов и окраины получили хорошую порцию артиллерийских ударов, связанных с прибытием подкрепления к бандеровцам. Теперь бандеровцы считают, что это была артподготовка и русские хотели, но "побоялись идти в наступление". Записали себе в перемогу, что отбили наступление Российской армии", — рассказал подпольщик со ссылкой на своих информаторов.

Ещё один массированный удар пришёлся по Марфополю, куда прибыло подкрепление бандеровцев в составе около роты. Ликвидировано около 30 украинских военных, в том числе офицер-артиллерист, пишет Лебедев. По его сведениям, российские силы разнесли место дислокации ВСУ на западной окраине Гуляйполя неуправляемой ракетой. А в пригороде Железнодорожного был уничтожен ангар с только что выгруженной боевой техникой.

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Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ в Харьковской области двумя тактическими ракетами уничтожили около 20 единиц техники, в том числе три БМП Marder, а также 120 бойцов ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Fotogenix

Андрей Бражников
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