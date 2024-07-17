Дорогая паль: Как опознать подделку с маркетплейса и вернуть деньги

По мнению потребителей, контрафактный товар всегда характеризуется низким качеством, низкими техническими характеристиками, а стоимость его искусственно завышена. Сталкиваясь с поддельной продукцией, приобретённой на маркетплейсе, потребитель стремится вернуть свои деньги. Об этом рассказал адвокат Алексей Карабаев эксклюзивно для Life.ru.

Как убедиться в оригинальности товара? Если потребитель хочет купить дорогостоящий товар, перед его оплатой следует удостовериться, что он оригинальный. Для этого вы можете запросить два документа — сертификат соответствия и декларацию соответствия. Эти документы обязаны оформлять все импортёры, чтобы подтвердить безопасность товара и отразить его происхождение. Также можно запросить документы о сотрудничестве с правообладателем товарного бренда.

Также стоит проверить серийный номер товара на сайте бренда. Согласно закону, у товара обязательно должна быть маркировка в зависимости от своего типажа (обувь, одежда, лекарства, молочная продукция, минеральная вода, парфюмерия, табачные изделия). На таких товарах есть QR-код, который можно изучить через приложение "Честный знак". Если никаких сведений нет — это свидетельство контрафакта. Алексей Карабаев Адвокат

Как вернуть деньги за подделку? Сначала следует изучить публичную оферту. Многие продавцы в документах мелким шрифтом указывают, что не несут ответственности за подлинность товара. В такой ситуации вернуть деньги будет сложнее. В случае контрафакта надо связаться с поддержкой и объяснить ситуацию. Обычно, если это маркетплейсы, они идут навстречу и возвращают деньги за товар, а продавца блокируют.

Если продавец заявляет о подлинности товара, в том числе указывая эту информацию в карточке на маркетплейсе, но по факту торгует подделкой, следует составить заявление на возврат, подготовить официальную претензию с указанием требования о возврате средств, а также компенсации. Если за десять дней вопрос не урегулирован, то идём подавать в суд.

Ещё один вариант возврата денег — запрос чарджбека в банке. Делается это лично по заявлению или через онлайн-приложение. Потребуется предоставить все документы, включая результаты экспертной оценки, отказ продавца в возврате, переписку и письма, на которые продавец не ответил. Алексей Карабаев Адвокат