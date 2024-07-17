В Киргизии арестовали племянника президента Жапарова
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента страны Садыра Жапарова, по подозрению в особо тяжком преступлении. Он уже арестован, сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на решение Первомайского районного суда Бишкека.
"Постановлением суда ходатайство [об аресте] удовлетворено. В отношении Ж. У. Р. применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере", — уточнили в суде.
Ранее по подозрению в получении взятки был задержан руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он занимал пост министра правительства столицы с 2010 года. В 2023 году его освободили от должности.
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