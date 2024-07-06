Госпереворот в Киргизии планировался на День независимости

"ГКНБ <...> была пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые под влиянием отдельных деструктивно настроенных политических сил на протяжении нескольких месяцев вынашивали планы по осуществлению насильственного захвата власти путём дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и организации массовых беспорядков на территории города Бишкек, сопряжённых с гибелью граждан", — сказано в сообщении.

По имеющейся у пресс-центра информации, задержанные собирались 31 августа устроить около Бишкека спортивные мероприятия с целью "концентрации большого количества молодёжи со всех регионов страны", среди которых были бы и заранее натренированные "деструктивно настроенные силы". Кроме того, предполагалось, что там будут присутствовать отдельные лидеры оппозиции, которые спровоцировали бы собравшихся пойти маршем на Бишкек. Заранее подготовленная молодёжь при этом должна была захватить спортивно-стрелковый полигон, где хранилось огнестрельное оружие — его собирались применить против сотрудников правоохранительных органов и гражданских.