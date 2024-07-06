Госпереворот в Киргизии планировался на День независимости
ГКНБ: Члены бандгруппы планировали организовать переворот в Киргизии 31 августа
В Киргизии задержали членов преступной группы, готовивших государственный переворот 31 августа. Обложка © ГКНБ
Преступная группировка, которую обезвредили сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, намеревалась устроить государственный переворот с насильственным захватом власти 31 августа, когда в стране празднуется День независимости. Об этом заявили в пресс-службе комитета.
"ГКНБ <...> была пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые под влиянием отдельных деструктивно настроенных политических сил на протяжении нескольких месяцев вынашивали планы по осуществлению насильственного захвата власти путём дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и организации массовых беспорядков на территории города Бишкек, сопряжённых с гибелью граждан", — сказано в сообщении.
По имеющейся у пресс-центра информации, задержанные собирались 31 августа устроить около Бишкека спортивные мероприятия с целью "концентрации большого количества молодёжи со всех регионов страны", среди которых были бы и заранее натренированные "деструктивно настроенные силы". Кроме того, предполагалось, что там будут присутствовать отдельные лидеры оппозиции, которые спровоцировали бы собравшихся пойти маршем на Бишкек. Заранее подготовленная молодёжь при этом должна была захватить спортивно-стрелковый полигон, где хранилось огнестрельное оружие — его собирались применить против сотрудников правоохранительных органов и гражданских.
Напомним, что ранее в Киргизии правоохранители обезвредили группировку, члены которой хотели устроить в стране государственный переворот. Их личности содержатся в тайне в интересах следствия. Сейчас известно, что среди задержанных были сторонники "идеологии криминалитета", а также религиозные фанатики. У мятежников изъяли десятки единиц стрелкового оружия и 255 тысяч патронов к нему.