Крепко держал меня: Посрамлённый в Берлине Смольянинов* нежно поблагодарил блогера Красаву

Российский актёр Артур Смольянинов* прокомментировал свой скандал с россиянином в Берлине. Он признал, что сорвался, но заявил, что не испытывает по этому поводу сожалений, ведь "добро должно быть с кулаками", а ещё поблагодарил своего товарища спортивного блогера Красаву за то, что тот "крепко держал его в тот момент".

Артур Смольянинов* высказался по поводу скандала с российским блогером в Берлине. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sava9

"Вижу, как вы все переживаете за меня в связи со вчерашним инцидентом. Я сорвался, но я не жалею об этом, я считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано. И я очень верю в возмездие. <...> Спасибо Женьке Савину <...> за то, что крепко держал меня в тот момент — правильно сделал", — заявил опальный артист в записанном видеообращении.

Напомним, что неприятная для Смольянинова* встреча случилась в Берлине перед финальной встречей сборной Испании и Англии на Евро-2024. Российский блогер высказал несколько не очень ласковых бежавшему из России артисту, на что тот начал агрессивно отвечать, но быстро ушёл восвояси. К слову, рослому Красаве удалось сдержать "добро с кулаками" при помощи всего лишь одной руки.