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17 июля, 13:25

Под Кировом парень зарезал свою девушку, а позже был найден мёртвым в лесу

В городе Кирово-Чепецке Кировской области молодой человек зарезал свою девушку из-за ссоры. Позже убийцу самого нашли мёртвым в лесу, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"16 июля в одной из квартир города Кирово-Чепецка между знакомыми произошла ссора. В результате конфликта молодой человек нанёс девушке колото-резаные раны по телу. От полученных травм последняя скончалась на месте. Позже тело молодого человека было обнаружено без признаков жизни в лесном массиве", — говорится в публикации ведомства.

После обнаружения тела девушки было заведено уголовное дело. Правоохранители расследуют все обстоятельства трагедии.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации в Вологде, которая едва не завершилась "шекспировским" финалом. 28-летний студент зарезал 36-летнюю преподавательницу университета, с которой у них был роман. Из-за вспыхнувшей ссоры он сперва начал душить подругу, а потом пустил в ход нож. Через некоторое время, по видимому до конца осознав, что натворил, он попытался свести счёты с жизнью, но его успели доставить в больницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Юрий Лысенко
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