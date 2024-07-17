Под Кировом парень зарезал свою девушку, а позже был найден мёртвым в лесу

В городе Кирово-Чепецке Кировской области молодой человек зарезал свою девушку из-за ссоры. Позже убийцу самого нашли мёртвым в лесу, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"16 июля в одной из квартир города Кирово-Чепецка между знакомыми произошла ссора. В результате конфликта молодой человек нанёс девушке колото-резаные раны по телу. От полученных травм последняя скончалась на месте. Позже тело молодого человека было обнаружено без признаков жизни в лесном массиве", — говорится в публикации ведомства.

После обнаружения тела девушки было заведено уголовное дело. Правоохранители расследуют все обстоятельства трагедии.