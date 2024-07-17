День памяти Андрея Рублёва: Священники вспомнили малоизвестные факты о выдающемся иконописце
Священник Постернак в День памяти Рублёва вспомнил главные вехи жизни иконописца
Икона "Троица" Андрея Рублёва. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Сегодня об Андрее Рублёве сохранилось очень мало информации. Мы знаем, что он родился в 60-е годы XIV века и был современником преподобного Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. О малоизвестных фактах об иконописце рассказал Life.ru священник Андрей Постернак в День памяти Рублёва.
Он пережил события, связанные с Куликовской битвой. Но первое упоминание о нём в летописях относится лишь к началу XV века. Мы знаем, что он участвовал в росписи Благовещенского собора в Кремле, Успенского собора во Владимире и Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре, это главный комплекс, в котором он принимал участие как иконописец. Сначала как младший, а потом как руководитель, видимо, бригады. И скончался он, как считается, либо в 1428-м или в 1430 году, когда было моровое поветрие, то есть прожил около 70 лет.
Главным его шедевром сегодня до сих пор считается икона "Троица". Она стала символом всего древнерусского искусства. Также есть вторая икона — Спасителя из Звенигородского чина. Её обнаружил в XX веке крупный искусствовед, реставратор и художник Грабарь, напомнил наш собеседник.
Надо сказать, что иконы Андрея Рублёва, они настолько масштабны, что не рассматриваются как такие особые святыни, перед которыми молятся о каких-то конкретных просьбах. "Троица" — символ любви Божественной, любви к Родине, к нашим самым близким людям. Поэтому мы и чтим, особенно Андрея Рублёва, как иконописца.
Источников, по которым сегодня можно восстановить жизнеописание преподобного Андрея Рублёва, не так много. Известно, что он происходил из образованной семьи и сам был человеком мудрым. Смог обучиться художественному искусству в Византии и Болгарии, а также внёс серьёзный вклад в историю России, рассказал Life.ru руководитель пресс-службы Кузбасской епархии, диакон Вячеслав Ланский.
В России и далеко за её пределами широко известны произведения святого Андрея. Например, икона Святой Троицы остаётся непревзойдённым образцом иконописи, а его росписями всё ещё украшены Благовещенский собор в Московском Кремле, Успенский собор во Владимире, стены Успенского собора в Звенигороде, часть иконостаса Саввино-Сторожевского монастыря и стены Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.
Ранее Life.ru рассказал о том, что икону "Троица" Андрея Рублёва доставили к Троице-Сергиевой лавре. Транспортировка осуществлялась в специальном автофургоне, который сопровождали экипажи ДПС. Теперь образ расположится во временном шатре на площади перед монастырём, а вечером его заберёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с игуменом и насельниками обители.