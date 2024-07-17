День памяти Андрея Рублёва: Священники вспомнили малоизвестные факты о выдающемся иконописце

Он пережил события, связанные с Куликовской битвой. Но первое упоминание о нём в летописях относится лишь к началу XV века. Мы знаем, что он участвовал в росписи Благовещенского собора в Кремле, Успенского собора во Владимире и Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре, это главный комплекс, в котором он принимал участие как иконописец. Сначала как младший, а потом как руководитель, видимо, бригады. И скончался он, как считается, либо в 1428-м или в 1430 году, когда было моровое поветрие, то есть прожил около 70 лет.