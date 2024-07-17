Лукашенко ввёл безвиз для граждан ещё 35 европейских стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, которым распространил действующий с 2022 года безвизовый режим въезда для граждан Польши, Литвы и Латвии на ещё 35 стран Европы. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.

"Решением главы государства действующий с 2022 года безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Польши, Литвы, Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, распространён на граждан ещё 35 стран Европы", — сказано в публикации.

Граждане указанных стран получать право находиться на территории Белоруссии не более 30 суток со дня приезда. Согласно документу, иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке, могут транзитом отправляться в другие страны за исключением России, в том числе через авиационные пункты пропуска.

Указ белорусского президента вступит в силу с 19 июля 2024 года, а закончится его действие уже к 31 декабря того же года, указано в сообщении. В комитете отметили, что Лукашенко поддержал предложение МИД и иных государственных органов в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, привержённости принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения.

Среди стран, на которых распространяется безвизовый режим: Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.