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17 июля, 14:44

Зеленский внёс в Раду законопроект о лишении госнаград за популяризацию РФ

Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады проект закона о лишении госнаград за популяризацию Российской Федерации и преступления против Украины. Соответствующая запись появилась на официальном сайте парламента Незалежной.

Инициатива предлагает внести изменения в уголовный кодекс Украины, которые позволят лишать государственных наград граждан, осуждённых за преступления против безопасности страны. Кроме того, эту меру смогут применять в качестве наказания, если это сочтёт целесообразным совет национальной безопасности и обороны.

"Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины может быть также совершение награждённым лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора… Предлагается определить, что такая санкция применяется бессрочно", — сказано в пояснительной записке.

На самом деле это не единственная инициатива Зеленского, зарегистрированная за 16 июля. Второй законопроект, который внёс на рассмотрение парламента лидер киевского режима, предполагает лишение льгот тех граждан, у которых отняли государственные награды.

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Ранее в Раде заподозрили Зеленского в том, что он хочет устроить очередные перестановки в командовании Вооружённых сил Украины, так как нынешние офицеры прекрасно понимают, в каком чудовищном положении сейчас находятся войска Незалежной. По мнению одного из народных депутатов, смена главнокомандования необходима для проведения нового контрнаступа, который может стать даже более кровавым, чем прошлый, а во главе его встанет такой "мясник", что затмит даже действующего главкома Александра Сырского.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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