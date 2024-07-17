Зеленский внёс в Раду законопроект о лишении госнаград за популяризацию РФ

Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады проект закона о лишении госнаград за популяризацию Российской Федерации и преступления против Украины. Соответствующая запись появилась на официальном сайте парламента Незалежной.

Инициатива предлагает внести изменения в уголовный кодекс Украины, которые позволят лишать государственных наград граждан, осуждённых за преступления против безопасности страны. Кроме того, эту меру смогут применять в качестве наказания, если это сочтёт целесообразным совет национальной безопасности и обороны.

"Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины может быть также совершение награждённым лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора… Предлагается определить, что такая санкция применяется бессрочно", — сказано в пояснительной записке.

На самом деле это не единственная инициатива Зеленского, зарегистрированная за 16 июля. Второй законопроект, который внёс на рассмотрение парламента лидер киевского режима, предполагает лишение льгот тех граждан, у которых отняли государственные награды.