Москалькова: Переговоры с Киевом об обмене военнопленными проходят непросто
Солдаты ВС РФ, вернувшиеся из украинского плена. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Москве непросто вести диалог с киевскими властями на тему обмена военнопленными, но наши бойцы возвращаются домой благодаря усилиям Минобороны РФ и спецслужб. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале.
"Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идёт диалог. И ещё немало наших военнослужащих остаётся в украинском плену", — написала Москалькова.
В рамках переговоров об обмене пленными она проводила встречи с представителями офиса украинского омбудсмена. В итоге сторонам удалось обговорить некоторые совместные гуманитарные операции, в частности связанные с воссоединением семей. Москалькова выразила отдельную благодарность Минобороны России и спецслужбам, благодаря которым российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, смогут вскоре вновь обнять своих близких.
Напомним, сегодня между Россией и Украиной состоялся шестой с начала года обмен пленными, каждая из сторон отдала и получила по 95 военнослужащих. Минобороны поблагодарило Объединённые Арабские Эмираты, которые снова выступили посредником в переговорах. Сейчас российских бойцов доставят в Москву для лечения и реабилитации. Судя по видео с места событий, многие военные уже в автобусе начали обзванивать родных.