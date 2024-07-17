Москалькова: Переговоры с Киевом об обмене военнопленными проходят непросто

Москве непросто вести диалог с киевскими властями на тему обмена военнопленными, но наши бойцы возвращаются домой благодаря усилиям Минобороны РФ и спецслужб. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале.

"Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идёт диалог. И ещё немало наших военнослужащих остаётся в украинском плену", — написала Москалькова.