Доча, скоро увидимся! Появилось ещё одно видео с возвращёнными из плена российскими бойцами
Минобороны показало видео с возвращёнными из плена российскими военнослужащими
Возвращённые из украинского плена российские военные поблагодарили всех причастных к их освобождению и созвонились с родными. Кадры с радостными лицами наших бойцов опубликовала пресс-служба Минобороны.
95 российских военнослужащих возвращаются домой из украинского плена. Видео © Telegram / Минобороны России
Для перевозки российских бойцов потребовалось несколько больших автобусов. Возвращающиеся домой военные улыбаются и кричат "Слава России!". Многие бойцы уже в автобусе начали обзванивать родных, предупреждать их о скором приезде и передавать приветы близким.
"Доча, доча, я в России, скоро увидимся! Скоро мне телефон дадут, где-то через час я ещё позвоню, телефон под рукой держите! Всё, я люблю тебя, доча, пока-пока!" — трогательно пообщался с семьёй один из военнослужащих.
Напомним, что сегодня между Российской Федерацией и Украиной состоялся обмен пленными, каждая из сторон отдала и получила по 95 военнослужащих. Сейчас российских бойцов доставят в Москву для лечения и реабилитации. Предыдущий обмен по формуле 90 на 90 произошёл 25 июня. В каждом из них в качестве посредника участвовали Объединённые Арабские Эмираты.
Telegram / Минобороны России