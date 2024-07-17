Доча, скоро увидимся! Появилось ещё одно видео с возвращёнными из плена российскими бойцами

Возвращённые из украинского плена российские военные поблагодарили всех причастных к их освобождению и созвонились с родными. Кадры с радостными лицами наших бойцов опубликовала пресс-служба Минобороны.

95 российских военнослужащих возвращаются домой из украинского плена. Видео © Telegram / Минобороны России

Для перевозки российских бойцов потребовалось несколько больших автобусов. Возвращающиеся домой военные улыбаются и кричат "Слава России!". Многие бойцы уже в автобусе начали обзванивать родных, предупреждать их о скором приезде и передавать приветы близким.