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17 июля, 12:51

Депутат Саралиев показал видео с нашими бойцами, которых освободили из плена

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися домой в результате обмена пленными с Украиной.

Российские военные, вернувшиеся домой в результате обмена пленными с Украиной. Видео © Telegram/Шамсаил Саралиев

Напомним, 17 июля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "95 на 95". Освобождённых военных ВС РФ доставят в Москву на лечение и реабилитацию. Предыдущий обмен пленными с Украиной 90 на 90 состоялся 25 июня. Оба раза в качестве гуманитарного посредника тоже выступили ОАЭ.

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Обложка ©

Telegram/Шамсаил Саралиев

Александра Вишнякова
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