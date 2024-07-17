Депутат Саралиев показал видео с нашими бойцами, которых освободили из плена
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися домой в результате обмена пленными с Украиной.
Российские военные, вернувшиеся домой в результате обмена пленными с Украиной. Видео © Telegram/Шамсаил Саралиев
Напомним, 17 июля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "95 на 95". Освобождённых военных ВС РФ доставят в Москву на лечение и реабилитацию. Предыдущий обмен пленными с Украиной 90 на 90 состоялся 25 июня. Оба раза в качестве гуманитарного посредника тоже выступили ОАЭ.
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