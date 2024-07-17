Нежные объятия и поцелуй: Shaman с супругой слились в чувственном танце под вечный хит Лепса

В своих соцсетях супруга певца Shaman Елена Мартынова опубликовала романтичное видео, на котором пара танцует на концерте Григория Лепса под его бессмертный хит "Рюмка водки на столе". Не привыкший распространяться о своей личной жизни Ярослав Дронов в этот раз решил дать волю чувствам в объятиях своей второй половинки.

Шаман танцует со своей женой Еленой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / e.a.martynova

Подписчики Елены в комментариях завалили влюблённых комплиментами с ног до головы. На кадрах артист нежно обнимает супругу и, несмотря на толпу людей и камеры вокруг, кажется, что в этом месте их было только двое.

"Мы танцуем, Григорий поёт", — лаконично подписала видео Елена.