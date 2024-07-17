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17 июля, 15:15

Нежные объятия и поцелуй: Shaman с супругой слились в чувственном танце под вечный хит Лепса

Shaman станцевал с женой Еленой Мартыновой на концерте Лепса под "рюмку водки"

В своих соцсетях супруга певца Shaman Елена Мартынова опубликовала романтичное видео, на котором пара танцует на концерте Григория Лепса под его бессмертный хит "Рюмка водки на столе". Не привыкший распространяться о своей личной жизни Ярослав Дронов в этот раз решил дать волю чувствам в объятиях своей второй половинки.

Шаман танцует со своей женой Еленой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / e.a.martynova

Подписчики Елены в комментариях завалили влюблённых комплиментами с ног до головы. На кадрах артист нежно обнимает супругу и, несмотря на толпу людей и камеры вокруг, кажется, что в этом месте их было только двое.

"Мы танцуем, Григорий поёт", — лаконично подписала видео Елена.

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К слову, супруга Дронова старше него на 14 лет. Однако артиста эта разница вообще не смущает. Сам он ранее рассказывал, что Елена для него не только любимая женщина, но и его лучший друг, который всегда оказывает поддержку, хотя он и не любит жаловаться ей на проблемы.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ e.a.martynova

Владимир Озеров
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