Нежные объятия и поцелуй: Shaman с супругой слились в чувственном танце под вечный хит Лепса
Shaman станцевал с женой Еленой Мартыновой на концерте Лепса под "рюмку водки"
В своих соцсетях супруга певца Shaman Елена Мартынова опубликовала романтичное видео, на котором пара танцует на концерте Григория Лепса под его бессмертный хит "Рюмка водки на столе". Не привыкший распространяться о своей личной жизни Ярослав Дронов в этот раз решил дать волю чувствам в объятиях своей второй половинки.
Шаман танцует со своей женой Еленой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / e.a.martynova
Подписчики Елены в комментариях завалили влюблённых комплиментами с ног до головы. На кадрах артист нежно обнимает супругу и, несмотря на толпу людей и камеры вокруг, кажется, что в этом месте их было только двое.
"Мы танцуем, Григорий поёт", — лаконично подписала видео Елена.
К слову, супруга Дронова старше него на 14 лет. Однако артиста эта разница вообще не смущает. Сам он ранее рассказывал, что Елена для него не только любимая женщина, но и его лучший друг, который всегда оказывает поддержку, хотя он и не любит жаловаться ей на проблемы.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ e.a.martynova