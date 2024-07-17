Скинувший девочку с 17-го этажа в Ижевске парень подвергался буллингу в школе

Мужчина, который столкнул 10-летнюю девочку из окна 17-го этажа жилого дома в Ижевске, а затем свёл счёты с жизнью, не был агрессивным, а в семье его все любили. Однако в школе молодой человек подвергался травле. Об этом рассказали родные погибшего парня в беседе с kp.ru.

"Он был безобидным. И в семье никто не может понять, как с ним оказалась эта маленькая девочка. Меня удивляет: если она действительно кричала, а на улице был час пик, почему никто не отреагировал, не помог?" — рассказала двоюродная сестра Алексея.

Родные молодого человека отметили, что тот никогда не был недолюбленным ребёнком. По их словам, наркотики он не употреблял. При этом о психологическом здоровье родственника говорить отказались. Однако бывшие одноклассники погибшего вспоминают, что он всегда был замкнутым. За это его оскорбляли, а он в ответ сыпал угрозами, но никогда не поднимал руку.

"Мне кажется, у него накапливалось это. Потом он мог резко вспылить. Например, ребята надоедали со своими шутками, он мог встать и пару слов сказать в грубой форме", — вспомнила девушка.