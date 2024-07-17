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17 июля, 15:18

Полиция проверит ставропольскую ведьму из-за любви к обрядам на кладбищах

Полиция решила проверить ставропольскую "ведьму", которая промышляет обрядами на кладбищах. 29-летняя Полина Губанова, называющая себя ясновидящей, гуляет по чужим могилам, приносит к ним черепа мёртвых птиц и заверяет, что общается с душами мёртвых. Об этом сообщает SHOT.

Полиция проверит ставропольскую ведьму из-за любви к обрядам на кладбищах. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, кладбищенская ведьма весьма активна в соцсетях и за 15 тысяч обещает навести порчу на бывшего, а за 30 тысяч — приворожить будущего, а обряды она проводит на могилах. Родственники усопших и мечтные жители крайне возмущены таким вандализмом, поэтому обратились в полицию.

Тест: А вы умеете ходить на кладбище? 7 поверий, как не привлечь беду
Тест: А вы умеете ходить на кладбище? 7 поверий, как не привлечь беду

А ранее Life.ru рассказывал про художницу Анну Пантелееву, которая устроила полуголую БДСМ-фотосессию на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. За это её задержала полиция, теперь девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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