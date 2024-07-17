Сотрудникам Центробанка предложили выдать автоматы и пулемёты

Росгвардия установила стандартное количество боеприпасов, необходимых для сотрудников ЦБ. Например, владельцу пистолета требуется два магазина по умолчанию, 80 патронов для тренировок, 11 для "приведения к нормальному бою" и контрольного отстрела. Для сотрудника с пистолетом-пулемётом предусмотрено четыре коробки с лентой как "неснижаемый запас патронов".

К слову, в борьбе со злоумышленниками помогут не только патроны, но и знания, которые отпугнут мошенников в случае их покушения на кошелёк. Ранее ЦБ расширил список признаков, которые говорят о схемах аферистов. Теперь перевод могут приостановить, если на получателя средств заведено уголовное дело. В то же время банк сможет узнать такую информацию не только от правоохранителей, но и от других граждан, которые смогут подтвердить это документом.