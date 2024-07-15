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15 июля, 16:23

ЦБ временно перестал публиковать данные о внебиржевой торговле валютой

Центробанк в целях ограничения санкционного влияния решил временно не публиковать ежедневную статистику внебиржевого валютного рынка. Об этом сказано на сайте регулятора.

"Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объёмах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчётами "завтра", – гласит официальное заявление ЦБ.

Напомнимм, с 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларами и евро. Причиной стало решение властей США ввести новые санкции, в том числе против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В ЦБ РФ после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным.

В Центробанке рассказали, как будут устанавливать официальные курсы доллара и евро
В Центробанке рассказали, как будут устанавливать официальные курсы доллара и евро
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Shutterstock / alexeyart1

Андрей Бражников
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