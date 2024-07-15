ЦБ временно перестал публиковать данные о внебиржевой торговле валютой

Центробанк в целях ограничения санкционного влияния решил временно не публиковать ежедневную статистику внебиржевого валютного рынка. Об этом сказано на сайте регулятора.

"Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объёмах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчётами "завтра", – гласит официальное заявление ЦБ.