Потеряет свою актуальность: Вирусолог дал прогноз по препарату – "убийце" ВИЧ

Новый препарат от ВИЧ "Ленакапавир" сможет полностью защитить вас от болезни, но не станет победой над СПИДом, потому что это моноклональное антитело и спустя время вирус к нему просто привыкнет. Об этом рассказал вирусолог, заместитель директора по науке Федерального исследовательского центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков.

"Вирусы очень быстро уходят от моноклональных антител. Это значит, как только препарат начнёт широко применяться, буквально через год или два вирус мутирует и будут сформированы резистентные, то есть устойчивые к лечению, штаммы. И это лекарственное средство просто потеряет свою актуальность", — объяснил специалист в беседе с "Газетой.ru".