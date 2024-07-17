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17 июля, 19:29

Потеряет свою актуальность: Вирусолог дал прогноз по препарату – "убийце" ВИЧ

Вирусолог Волчков: Новый препарат от ВИЧ защитит от болезни, но не победит СПИД

Вирусолог заявил, что новый препарат от ВИЧ потеряет актуальность через год. Обложка © freepik/prostooleh

Вирусолог заявил, что новый препарат от ВИЧ потеряет актуальность через год. Обложка © freepik/prostooleh

Новый препарат от ВИЧ "Ленакапавир" сможет полностью защитить вас от болезни, но не станет победой над СПИДом, потому что это моноклональное антитело и спустя время вирус к нему просто привыкнет. Об этом рассказал вирусолог, заместитель директора по науке Федерального исследовательского центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков.

"Вирусы очень быстро уходят от моноклональных антител. Это значит, как только препарат начнёт широко применяться, буквально через год или два вирус мутирует и будут сформированы резистентные, то есть устойчивые к лечению, штаммы. И это лекарственное средство просто потеряет свою актуальность", объяснил специалист в беседе с "Газетой.ru".

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Также на момент инъекции данного антитела важно удостовериться, что у человека нет текущей ВИЧ-инфекции. Это важный критерий для проведения профилактики. Однако стоит это совсем недёшево — 42 250 долларов (3,7 млн рублей). Напомним, что ранее "Ленакапавир" показал 100% эффективность при профилактике от ВИЧ. Препарат смогли разработать учёные США из компании Gilead Science.

Наталья Афонина
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