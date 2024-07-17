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17 июля, 15:50

Таможня сообщила о мошенничестве с фейковых аккаунтов от лица "Ивана Ивановича"

Федеральная таможенная служба России предупредила об участившихся случаях мошенничества с фейковых аккаунтов руководства ведомства — когда якобы "руководитель" обращается к сотруднику таможни и просит оказать содействие "нужным людям", выманивая личные данные.

Суть мошеннической схемы: "руководитель" обращается к должностному лицу таможни и указывает, что нужно оказать содействие сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов. Затем с таможенником связывается "Иван Иванович" и разъясняет степень важности сотрудничества", — рассказали в таможне.

В процессе разговора мошенники пытаются выманить личные данные жертвы или, используя психологическое воздействие, принуждают его перевести им деньги.

Мошенники пробрались в общедомовые чаты россиян
Мошенники пробрались в общедомовые чаты россиян

А ранее Life.ru сообщал, что мошенники пытались обмануть даже председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Как рассказала сама спикер СФ, попыток было много, но успеха никто из злоумышленников не достиг.

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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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