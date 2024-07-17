Медведеву показали линейку отечественных дронов на полигоне под Воронежем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области. Там ему показали линейку беспилотников, произведённых в России. Об этом политик рассказал на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Медведеву показали линейку дронов на военном полигоне под Воронежем. Видео © VK / Дмитрий Медведев
В сообщении говорится, что зампред осмотрел серию FPV-дронов с разными снарядами на них, а также БПЛА самолётного типа, которые могут подниматься ввысь и спускаться на землю в вертикальном положении. Кроме того, Медведев посмотрел обмундирование российских солдат и центр подготовки операторов дронов.
Ранее Life.ru рассказывал, что начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне СВО. В ходе визита военный вручил госнаграды солдатам, отличившимся на службе, а также выслушал доклады о ходе выполнения боевых задач.
VK / Дмитрий Медведев