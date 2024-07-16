Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Герасимов навестил бойцов группировки войск "Восток" в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

На месте Герасимов выслушал доклад, о ситуации на фронте, а также ходе выполнения поставленных задач. Начальник Генерального штаба оценил успехи "Востока" при освобождении села Урожайное и поставил задачи для дальнейшего выполнения. Также заместителю Минобороны презентовали новые роботизированные комплексы, которые применяются во время штурмов.