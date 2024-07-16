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16 июля, 11:44

Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Герасимов навестил бойцов группировки войск "Восток" в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

На месте Герасимов выслушал доклад, о ситуации на фронте, а также ходе выполнения поставленных задач. Начальник Генерального штаба оценил успехи "Востока" при освобождении села Урожайное и поставил задачи для дальнейшего выполнения. Также заместителю Минобороны презентовали новые роботизированные комплексы, которые применяются во время штурмов.

В ходе визита военный также вручил госнаграды солдатам, отличившимся на службе. После награждения начальник Генерального штаба пообщался с офицерами, участвовавшими в освобождении Урожайного, которые раскрыли все детали выполнения боевой задачи.

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"Восток" отличается на СВО особыми успехами. На днях российские военные разгромили поразили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки. Недавно также стало известно, что российские войска освободили село Урожайное в ДНР. Life.ru публиковал кадры установки российского флага на здании бывшего сельсовета.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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