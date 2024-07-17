Некоторые товары могут пропасть с маркетплейсов из-за изменений в ЕАЭС

С российских маркетплейсов может исчезнуть ряд товаров из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь ввозить продукцию в страну будет сложнее. Как отметили в Минпромторге, сейчас ведомство разрабатывает тактику, которая сохранит равные права на покупку для тех, кто заказывет товары для себя и на продажу.

Обновлять кодекс ЕАЭС, чтобы создавать единые условия необходимо, однако сейчас для этого не самый подходящий момент, потому что за последние годы импорт товаров в Россию и так сильно усложнился из-за ограничений со стороны Запада, считает директор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Андрей Точин.

"Необходимость обновления Таможенного кодекса ЕАЭС назрела в связи с тем, что маркетплейсы получили большие преференции: в отличие от крупных компаний-импортёров, они могут закупать товары из-за рубежа небольшими партиями и продавать их без особых издержек, что создаёт неравные условия для разных участников международной торговли", — сказал Точин в беседе с РИАМО.

Он отметил, что решать проблему можно с помощью усложнений условий торговли онлайн-сервисам или же облегчить их для крупных компаний-ритейлеров, которые закупают товары за рубежом. По словам Точина, сейчас в России пошли по пути, который будет невыгоден для российских потребителей.