МЧС предупреждает: Сильный ливень с грозой обрушится на Москву после знойной жары

Жителей и гостей столицы в конце этой недели ожидает природный сюрприз. На смену 30-градусной жаре придут ливни с грозой и сильным ветром. Такое предупреждение в столичном регионе выпустили в МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18.07.2024 по 19.07.2024 ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Как объяснил ранее синоптик, всё дело в холодном фронте, который надвигается на регион. Благодаря ему в ближайшее время температура воздуха сбавит обороты и станет более комфортной. Так, уже завтра ночью в Москве будет от +18 до +20 градусов тепла, а в области — от +17 до +25.