Пытавшиеся сорвать выступление Лаврова в СБ ООН были приглашены Израилем

Пытавшиеся сорвать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на дебатах Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку активисты были приглашены на мероприятие в составе израильской делегации. Об этом сообщил на официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Они были гостями одной из делегаций. Их вписал (в список гостей, — Прим. Life.ru) Израиль", — сказал он на брифинге.