Пытавшиеся сорвать выступление Лаврова в СБ ООН были приглашены Израилем
Пытавшиеся сорвать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на дебатах Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку активисты были приглашены на мероприятие в составе израильской делегации. Об этом сообщил на официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Они были гостями одной из делегаций. Их вписал (в список гостей, — Прим. Life.ru) Израиль", — сказал он на брифинге.
Ранее Life.ru сообщал, что три активиста попытались прервать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности. Как только глава МИД РФ взял слово, они встали со своих мест в зале и стали выкрикивать: "Освободить заложников". Протестующих вывели из зала заседания.
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