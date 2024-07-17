Три активиста пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН

Три активиста попытались прервать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, но министр не прервал своей речи.

Как пишет ТАСС, до Лаврова выступал постпред Израиля Гилад Эрдан, и его заявление демонстранты слушали молча. Но как только глава МИД РФ взял слово, они встали со своих мест в зале и стали выкрикивать: "Освободить заложников".