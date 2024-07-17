Три активиста пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед заседанием Совета безопасности ООН. Фото © ТАСС/
Три активиста попытались прервать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, но министр не прервал своей речи.
Как пишет ТАСС, до Лаврова выступал постпред Израиля Гилад Эрдан, и его заявление демонстранты слушали молча. Но как только глава МИД РФ взял слово, они встали со своих мест в зале и стали выкрикивать: "Освободить заложников".
Охрана ООН вывела их из зала. По данным ТАСС, активисты могли пройти в зал по гостевым пропускам.
Ранее Life.ru писал, что Россия стала председателем Совбеза ООН с 1 июля этого года. Поэтому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 июля прилетел в Нью-Йорк, и в течение двух дней будет проводить там встречи. В частности, в ходе мероприятий под эгидой СБ ООН Лавров уличил НАТО в создании конфликтов по всему миру, вынес США пугающее предупреждение насчёт новой войны, а также вежливо донёс швейцарскому коллеге позицию России по "саммиту мира".