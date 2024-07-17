Армия России отправила в ад ударом знаменитого "Ланцета" очередную американскую самоходку — видео
Mash: ВС РФ поразили САУ М109 "Паладин" боеприпасом "Ланцет" в зоне СВО
Российские военные в зоне спецоперации расправились с очередной вражеской техникой, которую Киеву передают западные "друзья". На этот раз под удар ВС РФ попала американская САУ М109 "Паладин". А пальнули в неё наши бойцы знаменитым барражирующим боеприпасом "Ланцет", пишет Mash.
ВС РФ поразили САУ М109 "Паладин" боеприпасом "Ланцет" в зоне СВО. Видео © Telegram/Mash
По данным телеграм-канала, чудеса сноровки российские военнослужащие показали в Херсонской области. К слову, М109 без боекомплекта стоит около 20 миллионов рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, как подкрепление ВСУ с новыми БМП сгинуло в российском "огненном шторме", не успев вступить в бой. Наши военные нанесли удары по подразделениям украинской армии, переброшенным в Запорожскую область в качестве подкрепления терпящим поражение украинским бригадам. Прилёты фиксировались в городе Орехов, селе Марфополе и Гуляйполе.
Telegram/Mash