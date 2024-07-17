Армия России отправила в ад ударом знаменитого "Ланцета" очередную американскую самоходку — видео

Российские военные в зоне спецоперации расправились с очередной вражеской техникой, которую Киеву передают западные "друзья". На этот раз под удар ВС РФ попала американская САУ М109 "Паладин". А пальнули в неё наши бойцы знаменитым барражирующим боеприпасом "Ланцет", пишет Mash.

ВС РФ поразили САУ М109 "Паладин" боеприпасом "Ланцет" в зоне СВО. Видео © Telegram/Mash

По данным телеграм-канала, чудеса сноровки российские военнослужащие показали в Херсонской области. К слову, М109 без боекомплекта стоит около 20 миллионов рублей.