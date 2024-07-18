Армянский поставщик не по-братски обманул авиакомпанию "Россия", и теперь лишится 15 млн
Авиакомпания "Россия" отсудила у армянского поставщика 15,5 млн за запчасти
Авиакомпания "Россия" выиграла суд у армянского поставщика авиазапчастей Aquila Technics, который оставил перевозчика без шин для самолётов на 15,5 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в июле 2022 года "Россия" заключила договор с компанией Aquila Technics на поставку шин, запчастей и других инструментов для своих бортов. В конце октября того же года перевозчик заказал шины на 15 миллионов 592 тысячи 485 рублей, а через десять дней перевёл деньги на счета фирмы.
Однако Aquila Technics свою часть сделки так и не выполнила — "Россия" осталась без заказа и денег. В итоге перевозчик обратился в Арбитражный суд и выиграл иск. Теперь Aquila Technics должна выплатить "России" всю сумму заказа и 100 тысяч госпошлины.
Оказалось, что ранее проблемы с этой армянской фирмой возникли у авиакомпании UTair. В 2022 году перевозчик заказал у неё двигатели на 176 миллионов рублей, но не получил их. В итоге в России счета Aquila Technics были арестованы.
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