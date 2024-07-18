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18 июля, 04:36

СМИ нашли живущую на лавке в Стамбуле россиянку, которая не хочет возвращаться на родину

E1.ru: Россиянка несколько месяцев живёт на лавке в Стамбуле

Россиянка несколько месяцев бомжует в Стамбуле. Обложка © e1.ru

Россиянка несколько месяцев бомжует в Стамбуле. Обложка © e1.ru

В Стамбуле обнаружили русскую женщину, которая несколько месяцев бомжует в одном из городских кварталов. Корреспондент портала E1.ru встретилась с ней, чтобы узнать о жизни.

Всё происходит в районе Пендик. Обитающая там женщина говорит по-русски и отвечает, что она из России. А вот ведёт себя не всегда адекватно: местные жалуются, что та может запросто разбудить весь квартал криками по утрам. Кроме того, всю приносимую ей домашнюю еду она просто выкидывает и ест только то, что берёт в местном магазине.

"Она раньше нормальная была. В последние месяцы у неё с головой немного непорядок стал. Она начала кричать по утрам, где-то часов в шесть может перебудить весь квартал своими криками. Конечно же, нам это не нравится. А до этого она спокойная была", — дала характеристику бездомной местная жительница.

Журналистке всё же удалось разговорить женщину. Через сбивчивую и не всегда логичную речь стало понятно, что в Турции она находится примерно полгода. Приехала Ксения (так сама себя назвала бездомная) в Хатай, чтобы отдохнуть на море. Однако поругалась с сестрой и та её выгнала. Три месяца она жила в стамбульском аэропорту, после чего её и оттуда выгнали на улицу.

По профессии Ксения режиссёр-документалист. Она призналась, что на родину возвращаться не хочет, что ей хорошо в Турции. В настоящее время правоохранители забрали её в депортационный центр в Стамбуле.

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Ранее Life.ru рассказывал, что вынужденная девять дней выживать в бангкокском аэропорту россиянка улетела домой. Юлия записала небольшой ролик, где призвала делать добро — и оно всегда вернётся обратно. А ещё посоветовала не сосредотачиваться на негативе.

Анатолий Симоненко
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