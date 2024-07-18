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17 июля, 22:13

В Париже автомобилист въехал в уличное кафе, есть жертва и пострадавшие

Parisien: В Париже мужчина на авто въехал в террасу кафе, унеся жизнь человека

В Париже автомобилист въехал в террасу кафе, из-за чего погиб человек и шестеро пострадали, передаёт издание Parisien.

В Париже мужчина на авто въехал в террасу кафе, из-за чего погиб человек и шестеро пострадали. Видео © X / TabZLIVE

"Автомобиль врезался в среду вечером, около 19:30, в нескольких человек на террасе ресторана Le Ramus на авеню Пер-Лашез, 6 в Париже (20-й округ) <...> Один человек погиб", — уточнили в правоохранительных органах.

Позже виновного удалось задержать, сообщает телеканал BFMTV. Мужчину поместили под стражу. По сведениям прокуратуры Парижа, против водителя началось расследование. Его подозревают в непредумышленном убийстве и непреднамеренном причинении вреда.

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X / TabZLIVE

Анатолий Симоненко
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