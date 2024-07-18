В Париже автомобилист въехал в уличное кафе, есть жертва и пострадавшие
Parisien: В Париже мужчина на авто въехал в террасу кафе, унеся жизнь человека
В Париже автомобилист въехал в террасу кафе, из-за чего погиб человек и шестеро пострадали, передаёт издание Parisien.
В Париже мужчина на авто въехал в террасу кафе, из-за чего погиб человек и шестеро пострадали. Видео © X / TabZLIVE
"Автомобиль врезался в среду вечером, около 19:30, в нескольких человек на террасе ресторана Le Ramus на авеню Пер-Лашез, 6 в Париже (20-й округ) <...> Один человек погиб", — уточнили в правоохранительных органах.
Позже виновного удалось задержать, сообщает телеканал BFMTV. Мужчину поместили под стражу. По сведениям прокуратуры Парижа, против водителя началось расследование. Его подозревают в непредумышленном убийстве и непреднамеренном причинении вреда.
Ранее в Москве на пересечении улиц 8 Марта и Розы Люксембург случилась авария с участием мотоцикла и автомобиля. В результате мотоциклист скончался на месте от полученных травм.
X / TabZLIVE