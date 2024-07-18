В Верховной раде проболтались о сотруднице с российским гражданством

В украинском парламенте есть человек, обладающий российским паспортом, рассказала в телеграм-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она не назвала имя женщины, но уточнила, что это бывшая секретарша председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича. Женщина много раз посещала Крым после 2014-го и вела делопроизводство Завитневича последние четыре года.