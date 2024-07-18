В Верховной раде проболтались о сотруднице с российским гражданством
Нардеп Безуглая: В украинском парламенте есть женщина с российским паспортом
Нардеп Украины Марьяна Безуглая. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Марьяна Безуглая
В украинском парламенте есть человек, обладающий российским паспортом, рассказала в телеграм-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Она не назвала имя женщины, но уточнила, что это бывшая секретарша председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича. Женщина много раз посещала Крым после 2014-го и вела делопроизводство Завитневича последние четыре года.
Ранее Безуглая приняла решение покинуть партию Владимира Зеленского "Слуга народа". При этом нардеп не потеряет свою должность в Раде, оставшись внефракционным парламентарием, поскольку она была избрана в парламент Украины по мажоритарному округу.