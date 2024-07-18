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17 июля, 22:50

В Верховной раде проболтались о сотруднице с российским гражданством

Нардеп Безуглая: В украинском парламенте есть женщина с российским паспортом

Нардеп Украины Марьяна Безуглая. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Марьяна Безуглая

Нардеп Украины Марьяна Безуглая. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Марьяна Безуглая

В украинском парламенте есть человек, обладающий российским паспортом, рассказала в телеграм-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она не назвала имя женщины, но уточнила, что это бывшая секретарша председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича. Женщина много раз посещала Крым после 2014-го и вела делопроизводство Завитневича последние четыре года.

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Ранее Безуглая приняла решение покинуть партию Владимира Зеленского "Слуга народа". При этом нардеп не потеряет свою должность в Раде, оставшись внефракционным парламентарием, поскольку она была избрана в парламент Украины по мажоритарному округу.

Анатолий Симоненко
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