В возрасте 68 лет умер актёр из "Возвращения Мухтара" Игорь Щербак

Умер украинский актёр театра и кино Игорь Щербак, ему было 68 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Киевского академического Молодого театра.

Щербак родился в 1956 году в Киеве. С 1981 года работал в киевском Молодом театре. Зрителю он широко известен по сериалам "Нюхач" и "Возвращение Мухтара". Кроме того, он занимался дубляжом и озвучкой.