В возрасте 68 лет умер актёр из "Возвращения Мухтара" Игорь Щербак
Актёр театра и кино Игорь Щербак. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Молодий театр
Умер украинский актёр театра и кино Игорь Щербак, ему было 68 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Киевского академического Молодого театра.
"Ушёл в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актёра", — уточняет пресс-служба учреждения.
Щербак родился в 1956 году в Киеве. С 1981 года работал в киевском Молодом театре. Зрителю он широко известен по сериалам "Нюхач" и "Возвращение Мухтара". Кроме того, он занимался дубляжом и озвучкой.
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