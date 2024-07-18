Сигнал дан: Эксперт предрёк высокий уровень ключевой ставки до конца года

Ключевая ставка останется высокой как минимум до конца текущего года. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Он обратил внимание, что в материалах Центробанка говорится, что для снижения инфляции потребуется существенно более длительный период жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем ожидалось в апреле. Это прямой сигнал к повышению ставки до 18%.

"Потенциальное повышение ключевой ставки закладывается и в дальнейшем. Если не удастся сбить инфляцию до 4%, то можно ожидать повышения ставки и до 20%. Поскольку к концу года инфляция составит около 9%, то и ключевая ставка будет высокой", — приводит слова эксперта радио "Комсомольская правда".