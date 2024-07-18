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17 июля, 23:49

Сигнал дан: Эксперт предрёк высокий уровень ключевой ставки до конца года

Эксперт Зубец: Центробанк дал сигнал о повышении ключевой ставки до 18%

Ключевая ставка останется высокой как минимум до конца текущего года. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Он обратил внимание, что в материалах Центробанка говорится, что для снижения инфляции потребуется существенно более длительный период жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем ожидалось в апреле. Это прямой сигнал к повышению ставки до 18%.

"Потенциальное повышение ключевой ставки закладывается и в дальнейшем. Если не удастся сбить инфляцию до 4%, то можно ожидать повышения ставки и до 20%. Поскольку к концу года инфляция составит около 9%, то и ключевая ставка будет высокой", — приводит слова эксперта радио "Комсомольская правда".

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Ранее об изменениях ключевой ставки на заседании Банка России 26 июля заявили в Совете Федерации. По словам Ольги Епифановой, регулятор рассматривает повышение ставки на один или два процентных пункта.

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Артур Лапсаков
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