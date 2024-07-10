Цифра точно изменится: В Совфеде дали прогноз на изменения ключевой ставки
Сенатор Епифанова: ЦБ может повысить ключевую ставку на один или два п.п.
Центробанк рассматривает два варианта повышения ключевой ставки на следующем заседании — на один и два процентных пункта. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.
"Однако второй сценарий чреват повышением сразу на два п.п. — до 18% годовых. Такой шаг будет означать потребность в усилении эффекта от принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики", — приводит слова парламентария "Газета.ru".
А вот вариант оставления ключевой ставки на уровне 16% вряд ли случится. По мнению Епифановой, это возможно при феноменальном снижении инфляционного давления. Пока же обуздать инфляцию и охладить спрос не удаётся, ведь россияне готовы тратить деньги, а условия внешней торговли демонстрируют серьёзную непредсказуемость.
Центробанк действительно может повысить ключевую ставку на один-два процентных пункта на заседании, подтверждал ранее зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. Ставка уже долгое время держится на уровне 16%. Нововведение позитивно встретят те, кто давно планировал сделать банковский вклад, рассказывал Life.ru ранее.
Life.ru