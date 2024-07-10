Цифра точно изменится: В Совфеде дали прогноз на изменения ключевой ставки

Центробанк рассматривает два варианта повышения ключевой ставки на следующем заседании — на один и два процентных пункта. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.

"Однако второй сценарий чреват повышением сразу на два п.п. — до 18% годовых. Такой шаг будет означать потребность в усилении эффекта от принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики", — приводит слова парламентария "Газета.ru".