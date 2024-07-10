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10 июля, 00:40

Цифра точно изменится: В Совфеде дали прогноз на изменения ключевой ставки

Сенатор Епифанова: ЦБ может повысить ключевую ставку на один или два п.п.

Центробанк рассматривает два варианта повышения ключевой ставки на следующем заседании — на один и два процентных пункта. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.

"Однако второй сценарий чреват повышением сразу на два п.п. — до 18% годовых. Такой шаг будет означать потребность в усилении эффекта от принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики", — приводит слова парламентария "Газета.ru".

А вот вариант оставления ключевой ставки на уровне 16% вряд ли случится. По мнению Епифановой, это возможно при феноменальном снижении инфляционного давления. Пока же обуздать инфляцию и охладить спрос не удаётся, ведь россияне готовы тратить деньги, а условия внешней торговли демонстрируют серьёзную непредсказуемость.

Эксперт назвала причины возможного решения ЦБ повысить ключевую ставку
Эксперт назвала причины возможного решения ЦБ повысить ключевую ставку

Центробанк действительно может повысить ключевую ставку на один-два процентных пункта на заседании, подтверждал ранее зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. Ставка уже долгое время держится на уровне 16%. Нововведение позитивно встретят те, кто давно планировал сделать банковский вклад, рассказывал Life.ru ранее.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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