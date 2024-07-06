Эксперт назвала причины возможного решения ЦБ повысить ключевую ставку

Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки до 18% в связи с ростом инфляции и доходов населения. Такой шаг не только охладит перегретую экономику, но и стабилизирует курс рубля, объяснила кандидат экономических наук Инна Литвиненко.

"Центробанк продолжает достаточно жёсткую кредитно-денежную политику, которая вызвана ростом инфляции. Смягчения стоит ждать только после того, как инфляция пойдёт на спад, о чем Эльвира Набиуллина уже говорила", — подчеркнула собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".