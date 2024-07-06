Эксперт назвала причины возможного решения ЦБ повысить ключевую ставку
Эксперт Литвиненко: Повышение ключевой ставки охладит перегретую экономику
Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки до 18% в связи с ростом инфляции и доходов населения. Такой шаг не только охладит перегретую экономику, но и стабилизирует курс рубля, объяснила кандидат экономических наук Инна Литвиненко.
"Центробанк продолжает достаточно жёсткую кредитно-денежную политику, которая вызвана ростом инфляции. Смягчения стоит ждать только после того, как инфляция пойдёт на спад, о чем Эльвира Набиуллина уже говорила", — подчеркнула собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Эксперт напомнила, что недавняя отмена льготной ипотеки преследует ровно те же цели. Экономический рост должен проходить постепенно, без шоковых скачков, отметила Литвиненко. Для населения повышение ключевой ставки обернётся уменьшением доступности кредитов и ипотеки, подытожила она.
О возможном решении совета директоров Центрального банка повысить КС на 1–2 процентных пункта заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. До этого ЦБ долго удерживал ставку на уровне 16%. Нововведение позитивно встретят те, кто давно планировал сделать банковский вклад, рассказывал Life.ru ранее.
Life.ru