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18 июля, 00:10

Сакральная жертва: Зеленскому предрекли печальный конец или старость в забвении

Политолог Богачёва: Зеленский вынужден ждать решения больших людей о его судьбе

Политическое забвение или физическое устранение могут ждать Владимира Зеленского в связи с ходом специальной военной операции на Украине. Мнение на этот счёт высказала политолог Анна Богачёва.

"Политические покушения часто меняют ход истории и позволяют стереть все прошлые ошибки акторов, а после недавних событий в США эта тема находится в активном общественном обсуждении. В случае такого развития событий необходим чёткий и выверенный сценарий, чтобы у всех сторон не возникло сомнений в его реальности", — приводит её слова 360.ru.

Сам Зеленский рассчитывает на спокойную старость, написание автобиографии и экранизацию жизни после ухода из политики, уверена эксперт. Но поддерживать известность он вряд ли сможет и будет по команде выступать "говорящей головой" по любым информационным поводам, связанным с Россией.

Порошенко обратился к Зеленскому из-за энергетической катастрофы на Украине
Порошенко обратился к Зеленскому из-за энергетической катастрофы на Украине

Помимо прочего, сейчас политик не может самостоятельно управлять своей жизнью и вынужден ждать решения больших людей, которые определят его будущее и судьбу Украины. Трибунал же Зеленскому не грозит, если Запад решит сохранить ему жизнь, добавила Богачёва. Причина в том, что он справляется с задачами, тем самым выполняя свою часть договора.

А вот политолог Иван Мезюхо обратил внимание, что в окружении Зеленского много предателей. Сам же бывший юморист понимает, что с нынешней должности живым он не уйдёт, однако у США есть ряд кандидатов ему на замену.

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Артур Лапсаков
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